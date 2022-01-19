За плохое содержание дорог в Тольятти подрядчики оштрафованы более, чем на 1 млн рублей

Подрядным организациям, отвечающим за содержание тольяттинских магистралей, выставлены штрафы на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщила мэрия Автограда через официальные аккаунты в соцсетях в среду, 19 января.

Мэрия ссылается на выступление руководителя управления дорожного хозяйства города Евгения Фокеева на заседании городской думы Тольятти. По его словам, только за период с ноября по декабрь подрядным организациям, ответственным за содержание магистралей в городе, выставлены претензии на общую сумму 1,125 млн руб. — за несвоевременную и некачественную уборку дорог.

В настоящий момент магистральные дороги Тольятти обслуживают две компании — ООО "ДРСУ" и ООО "Автодоринжиниринг", в распоряжении которых находятся 92 единицы техники. Около 60 машин оборудованы системой "Глонасс", что позволяет отслеживать их местонахождение в режиме реального времени. С начала зимнего периода с дорог города вывезено 80 тыс. кубометров снега.

Как предполагают в администрации, сумма штрафных санкций по итогам января окажется не меньше уже выставленной. За несколько дней в Тольятти выпала практически месячная норма осадков. И, несмотря на круглосуточный режим работы, подрядчики не всегда успевают своевременно привести дороги в нормативное состояние — сказывается нехватка техники, специалистов и продолжающиеся снегопады.