За плохое содержание дорог в Тольятти подрядчики оштрафованы более, чем на 1 млн рублей

Подрядным организациям, отвечающим за содержание тольяттинских магистралей, выставлены штрафы на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщила мэрия Автограда через официальные аккаунты в соцсетях в среду, 19 января.
Мэрия ссылается на выступление руководителя управления дорожного хозяйства города Евгения Фокеева на заседании городской думы Тольятти. По его словам, только за период с ноября по декабрь подрядным организациям, ответственным за содержание магистралей в городе, выставлены претензии на общую сумму 1,125 млн руб. — за несвоевременную и некачественную уборку дорог.
В настоящий момент магистральные дороги Тольятти обслуживают две компании — ООО "ДРСУ" и ООО "Автодоринжиниринг", в распоряжении которых находятся 92 единицы техники. Около 60 машин оборудованы системой "Глонасс", что позволяет отслеживать их местонахождение в режиме реального времени. С начала зимнего периода с дорог города вывезено 80 тыс. кубометров снега.
Как предполагают в администрации, сумма штрафных санкций по итогам января окажется не меньше уже выставленной. За несколько дней в Тольятти выпала практически месячная норма осадков. И, несмотря на круглосуточный режим работы, подрядчики не всегда успевают своевременно привести дороги в нормативное состояние — сказывается нехватка техники, специалистов и продолжающиеся снегопады.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается