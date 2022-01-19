СМИ: трансфер Пруцева из "Крыльев" в "Спартак" будет утвержден 21 января

По информации портала "РБ Спорт", переход полузащитника Данила Пруцева из "Крыльев Советов" в "Спартак" должен быть утвержден в пятницу, 21 января, на заседании совета директоров самарского клуба.
Ранее этот же портал сообщал, что клубы договорились о трансфере 21-летнего полузащитника за 120 млн рублей. Агентские при этом якобы составят 170 млн рублей.
По данным "РБ Спорт", трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области.
Данил Пруцев является воспитанником футбольной школы "Чертаново". В сезоне-2020/2021 он перешел в "Крылья Советов", но сразу же отправился в аренду в "Сочи". В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей за самарскую команду, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?