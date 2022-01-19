СМИ: трансфер Пруцева из "Крыльев" в "Спартак" будет утвержден 21 января

По информации портала "РБ Спорт", переход полузащитника Данила Пруцева из "Крыльев Советов" в "Спартак" должен быть утвержден в пятницу, 21 января, на заседании совета директоров самарского клуба.

Ранее этот же портал сообщал, что клубы договорились о трансфере 21-летнего полузащитника за 120 млн рублей. Агентские при этом якобы составят 170 млн рублей.

По данным "РБ Спорт", трансфер затягивается из-за его согласования с руководством Самарской области.

Данил Пруцев является воспитанником футбольной школы "Чертаново". В сезоне-2020/2021 он перешел в "Крылья Советов", но сразу же отправился в аренду в "Сочи". В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей за самарскую команду, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.