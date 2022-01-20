Мужчину, избившего подростка в Тольятти, оштрафовали на 5 тыс. рублей

В Тольятти установлен мужчина, который избил подростка в общественном транспорте.

Напомним, что 7 января в маршрутном такси неизвестный мужчина в результате словесного конфликта нанес телесные повреждения 16-летнему парню.

Мужчину возмутило, что молодой человек не уступил ему место в общественном транспорте. Несовершеннолетний обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

О произошедшем мальчик рассказал родителям и мама незамедлительно сообщила об инциденте в полицию.

На следующий день мужчина сам явился в отдел полиции, где признал свою вину в совершенном правонарушении и пояснил, что не отдавал отчет своим действиям.

В ходе опроса ранее не судимый 65-летний местный житель пояснил, что не обдуманно совместил прием алкоголя и лекарственных препаратов, не предвидя последствий.

По результатам проверки в отношении мужчины составлен административный протокол, предусмотренный ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс.рублей.