"Если вас стэнят, а вы не в пруфе": шесть фраз, которые помогут заговорить на языке студентов

Сегодня, в День студента, мы решили на время оставить Татьян в покое и обсудить то, о чем говорят студенты и старшеклассники. Вайбы, кринжи и краши здесь далеко не самое интересное. Понять молодых и дерзких иногда не под силу даже тем, кто всего лет на семь старше. Вот шесть топовых выражений, чтобы вникнуть в суть происходящего. За "своего", конечно, не сойдете, но и в статусе мамонта не останетесь. Если потренироваться, можно и задвинуть что-нибудь рофловое.

Ну что, заскамим мамонта? Выражение значит превзойти того, кто выше по статусу или старше. Происходит от английского "scam", что переводится на русский как "афера, мошенничество". "Заскамить" - слово многозначное: обмануть, обвести вокруг пальца, подавить интеллектом и поставить в неудобное положение. У "мамонта" также несколько смыслов, от медлительного и наивного простофили до непродвинутого человека старшего возраста. Хотите поставить в тупик склонного к рефлексии человека - смело скамьте мамонта, да так, чтобы даже дноклы рофнули. Когда это происходит, однокурсники или одноклассники смеются до слез или без остановки. Фраза образована с помощью от ROFL (это аббревиатура от "Rolling On the Floor Laughing" - кататься по полу от смеха). Смех до слез, смех без остановки - это тот же рофл. Дноклы же - сокращение длинных "одноклассников".

"У меня пруф, что она меня стэнит" - фраза, достойная явки на конспиративной квартире, означает: у меня есть доказательства, что девушка потеряла голову от любви ко мне. Фраза родилась из творчества репера Эминема и его песни "Stan" о фанате, который закидывал кумира письмами, мечтал о встрече, а не получив желаемого, сошел с ума, убил свою девушку и себя. Пруф значит то же, что в английском, подтверждение или доказательство.

То глумер, то блумер - для человека характерны резкие смены настроение, он то мрачный и печальный, то излишне радостный.

Кинк или сквик? Так собеседник спрашивает, понравилось вам что-либо или не очень, зашло или нет. Образована фраза также от английских слов "kink" - странность и впечатление, которое будоражит. "Squick" - сложный термин, буквально означающий "производящие неприятное впечатление странности".

Еще одно полезное в лексиконе выражение "импостер амонгус", или "среди нас есть предатель" пришло к нам из компьютерной игры в первозданном виде, из русского здесь только чудовищный акцент. "Impostоr" или "impostеr" - самозванец, обманщик, лжец, "Among us" - популярная компьютерная игра.

В современном сленге нет ничего принципиально нового. Как и пару веков назад, это все та же смесь иностранного с казанским. Если приходится часто общаться со студентами и старшеклассниками, то есть дополнительный повод подучить английский. Не пообещать, а активно заняться без глобальных изменений распорядка дня. Совместить приятное с полезным и найти понятные слова для общения поможет образовательная платформа Tele2Skill. Теперь здесь появилась программа по изучению иностранного языка. Курс разработан специалистами сервиса изучения английского Engster. Зубрить не придется, задания строятся на методе ассоциаций, поэтому слова и правила запоминаются легко и надолго. Курс содержит уроки для учеников разных уровней подготовки от Beginner до Upper Intermediate. С учетом моды на сленг, приобретенные знания не лягут мертвым грузом в дебрях памяти, а будут постоянно востребованны. Даже если путешествуете вы не дальше своего квартала.