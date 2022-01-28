Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0

Наш регион стал одним из самых активных участников госпрограммы антикризисной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Программа была возобновлена Правительством РФ осенью прошлого года, чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим из-за вынужденной приостановки деятельности в период нерабочих дней. По итогам действия программы Самарская область вошла в десятку субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки.
Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение профильным министерствам в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. "Давайте максимально бизнесу поможем правильно оформить документы и получить положенные им меры поддержки", — поставил задачу глава региона.
Всего по итогам действия программы ФОТ 3.0 банки-участники выдали предпринимателям Самарской области 664 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей.
Напомним, подать заявку на получение антикризисной поддержки можно было с 1 ноября по 30 декабря 2021 года. За "дешевыми деньгами" могли обратиться представители 17-ти пострадавших отраслей, среди которых предприятия общепита, дополнительного образования детей и взрослых, организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, бытовому обслуживанию, а также предоставляющие услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.
Получить кредит могли не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации.
Программа предлагала комфортные условия кредитования: ставка всего лишь 3% годовых, отсрочка на 6 месяцев по уплате основного долга и процентов, а также продление срока выплат для тех, кто уже обращался за льготным кредитом в рамках первого этапа программы ФОТ 3.0.
В целом по стране льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест. Среди получателей поддержки почти 4 тыс. малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд руб. получили 2 тысячи стоматологических клиник. При этом, основными получателями поддержки стали микро- и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%. С СОНКО было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей.
"Госпрограмма льготного кредитования предприятий из пострадавших отраслей вновь продемонстрировала свою востребованность и своевременность. Предприниматели нашего региона активно использовали возможность получить "дешевые деньги" и направить их на любые нужды, связанные с ведением бизнеса. Программа была направлена не только на возобновление деятельности предприятий, пострадавших из-за вынужденного простоя, но и на сохранение занятости. Главным условием получения кредита стало сохранение предпринимателем не менее 90% сотрудников, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На региональном уровне действуют свои финансовые инструменты поддержки — льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области по ставке от 1% годовых. Всего за прошлый год Фонд предоставил предпринимателям и самозанятым 255 микрозаймов на общую сумму 524 млн рублей".
В Самарской области действует комплексный подход к поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, для предпринимателей предусмотрена поддержка в части налоговых льгот. Для предпринимателей Самарской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, в регионе в три раза снижены ставки по УСН на 2021 год. Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год. Под действие льготной ставки по налогу также попадают вновь созданные индивидуальные предприниматели, проживающие или работающие в небольших населенных пунктах (с численностью населения до 5 тысяч человек).
Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют "упрощенку", действуют "налоговые каникулы". Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Продолжает действовать мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.