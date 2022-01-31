Самарский облсуд не стал менять приговор Ивану Нещадимову

В пятницу, 28 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор бывшему замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в августе 2018 г. сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент во дворе дома, где жил Нещадимов. В нем участвовал бизнесмен Багдасаров. Он собирался передать полицейскому деньги за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самаре. По версии следствия, Нещадимов получил 200 тыс. руб., но перед задержанием успел скинуть деньги под ноги.
Сам обвиняемый вины не признавал и утверждал, что деньги подкинули. Адвокаты пытались доказать несостоятельность обвинения.
В феврале 2020 г. Самарский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы и штрафу 6 млн рублей. 29 июня 2020 г. областной суд оставил приговор без изменений, а позже, 12 августа 2021 г., Шестой кассационный суд частично удовлетворил жалобы адвокатов и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.
В итоге 28 января Самарский областной суд вынес апелляционное определение, которым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
Напомним, брат Ивана Нещадимова Вадим ранее занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, но в июне 2021 г. покинул этот пост. Причины кадровых перестановок и новое место службы областной полицейский главк не разглашал.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы