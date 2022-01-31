Самарский облсуд не стал менять приговор Ивану Нещадимову

В пятницу, 28 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменений приговор бывшему замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в августе 2018 г. сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент во дворе дома, где жил Нещадимов. В нем участвовал бизнесмен Багдасаров. Он собирался передать полицейскому деньги за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самаре. По версии следствия, Нещадимов получил 200 тыс. руб., но перед задержанием успел скинуть деньги под ноги.

Сам обвиняемый вины не признавал и утверждал, что деньги подкинули. Адвокаты пытались доказать несостоятельность обвинения.

В феврале 2020 г. Самарский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы и штрафу 6 млн рублей. 29 июня 2020 г. областной суд оставил приговор без изменений, а позже, 12 августа 2021 г., Шестой кассационный суд частично удовлетворил жалобы адвокатов и передал дело на новое апелляционное рассмотрение.

В итоге 28 января Самарский областной суд вынес апелляционное определение, которым оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Напомним, брат Ивана Нещадимова Вадим ранее занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, но в июне 2021 г. покинул этот пост. Причины кадровых перестановок и новое место службы областной полицейский главк не разглашал.