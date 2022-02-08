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Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Канатные дороги из Самары до Рождествено и Южного города в Волжском районе планируется построить на условиях концессии в 2022 - 2024 годах. Такие данные указываются в обновленном списке инвестиционных проектов, реализуемых на территории Самары.

Фото: depositphotos.com

Сейчас проекты находятся на "стадии структурирования".

Инвестиции в строительство канатной дороги до Южного города оцениваются в 3,74 млрд руб., до Рождествено — в 2,88 млрд рублей.

Напомним, проект "канатки" до Южного города застройщик микрорайона — группа "Древо" — анонсировал еще 2015 году. Тогда обозначались сроки строительства 2018–2019 годы. Однако в 2019 г. была лишь утверждена документация по планировке территории для размещения пассажирской подвесной канатной дороги от железнодорожного вокзала Самары.

Строительство канатной дороги до Рождествено обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических инвестпроектов региона. Тогда оно оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден.

В 2015 г. сообщалось, что французская компания Pomagalski (POMA) заинтересована принять участие в строительстве канатной дороги Самара — Рождествено, а также подвесной трассы от железнодорожного вокзала до Южного города.

В феврале прошлого года представители POMA провели презентацию проекта канатной дороги от "Ладьи" до Рождествено протяженностью 5,3 км с промежуточной станцией на острове Рождественский.

Фото — depositphotos.com.

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