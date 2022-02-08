Канатные дороги до Рождествено и Южного города планируют построить к 2024 году

Канатные дороги из Самары до Рождествено и Южного города в Волжском районе планируется построить на условиях концессии в 2022 - 2024 годах. Такие данные указываются в обновленном списке инвестиционных проектов, реализуемых на территории Самары.
Сейчас проекты находятся на "стадии структурирования".
Инвестиции в строительство канатной дороги до Южного города оцениваются в 3,74 млрд руб., до Рождествено — в 2,88 млрд рублей.
Напомним, проект "канатки" до Южного города застройщик микрорайона — группа "Древо" — анонсировал еще 2015 году. Тогда обозначались сроки строительства 2018–2019 годы. Однако в 2019 г. была лишь утверждена документация по планировке территории для размещения пассажирской подвесной канатной дороги от железнодорожного вокзала Самары.
Строительство канатной дороги до Рождествено обсуждается с 2000-х годов. В 2014 г. проект, инициированный ассоциацией "Версиво", был внесен перечень стратегических инвестпроектов региона. Тогда оно оценивался в 2,2 млрд рублей. Однако инвестор так и не был найден.
В 2015 г. сообщалось, что французская компания Pomagalski (POMA) заинтересована принять участие в строительстве канатной дороги Самара — Рождествено, а также подвесной трассы от железнодорожного вокзала до Южного города.
В феврале прошлого года представители POMA провели презентацию проекта канатной дороги от "Ладьи" до Рождествено протяженностью 5,3 км с промежуточной станцией на острове Рождественский.
Фото — depositphotos.com.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.