10 февраля в Художественном музее откроется выставка “Город поэтов”

10 февраля в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки "Город поэтов", где будут представлены работы Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилы Давыдовой. Все названные художники в своем творчестве вдохновлялись Санкт-Петербургом.
Анатолий Захарович Давыдов известен портретами русских поэтов и писателей. Особое место в его творчестве занимала фигура А. С. Пушкина. Художник работает с маслом, темперой, карандашом, в литографии и офорте. Петербург в призме творчества Давыдова выглядит загадочным или, как написано в пресс-релизе музея, "словно что-то важное из постигнутого им, осталось недосказанным".
Андрея Бодрова знают, как художника пытающегося найти свой язык в классических графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт, рисунок карандашом и кистью, монотипия, пастель.
Людмила Давыдова работает с пейзажами, уделяя внимание именно Санкт-Петербургу.
Выставка продлится до 6 марта.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.