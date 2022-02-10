10 февраля в Художественном музее откроется выставка “Город поэтов”

10 февраля в 18:00 в Самарском художественном музее состоится открытие выставки "Город поэтов", где будут представлены работы Анатолия Давыдова, Андрея Бодрова и Людмилы Давыдовой. Все названные художники в своем творчестве вдохновлялись Санкт-Петербургом.

Анатолий Захарович Давыдов известен портретами русских поэтов и писателей. Особое место в его творчестве занимала фигура А. С. Пушкина. Художник работает с маслом, темперой, карандашом, в литографии и офорте. Петербург в призме творчества Давыдова выглядит загадочным или, как написано в пресс-релизе музея, "словно что-то важное из постигнутого им, осталось недосказанным".

Андрея Бодрова знают, как художника пытающегося найти свой язык в классических графических техниках: сухая игла, акватинта, офорт, рисунок карандашом и кистью, монотипия, пастель.

Людмила Давыдова работает с пейзажами, уделяя внимание именно Санкт-Петербургу.

Выставка продлится до 6 марта.