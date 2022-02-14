За три дня в Самарской области поймали 49 пьяных водителей

В Самарской области за три дня с 11 по 13 февраля сотрудниками Госавтоинспекции остановили 49 пьяных водителей, сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители выявили более 2,2 тыс. различных нарушений ПДД, в том числе девять человек ездили без водительских удостоверений. Правила тонировки нарушили 157 человек.

Еще 58 автомобилистов неправильно перевозили детей, а 257 водителей решили не пользоваться ремнями безопасности.

Кроме того, 124 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Пешеходы же нарушили правила 181 раз.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.