За три дня в Самарской области поймали 57 пьяных водителей

За три дня, 18–20 февраля, во время рейдов в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2,5 тыс. нарушений.
Правоохранители задержали 57 пьяных автомобилистов. Также правоохранители поймали 13 человек, севших за руль без водительских прав.
За незаконную тонировку привлекли к ответственности 164 человека и еще 57 водителей — за нарушение правил перевозки детей.
266 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.
Кроме того, 146 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом 195 пешеходов пересекали дорогу там, где это запрещено.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.