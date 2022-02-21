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Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 57 пьяных водителей

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, 18–20 февраля, во время рейдов в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2,5 тыс. нарушений.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители задержали 57 пьяных автомобилистов. Также правоохранители поймали 13 человек, севших за руль без водительских прав.

За незаконную тонировку привлекли к ответственности 164 человека и еще 57 водителей — за нарушение правил перевозки детей.

266 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, 146 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом 195 пешеходов пересекали дорогу там, где это запрещено.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Андрей Черкасов 08 декабря 2021 03:17 Пожар на Птичьем рынке в Самаре ликвидирован

Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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