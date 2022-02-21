За три дня в Самарской области поймали 57 пьяных водителей

За три дня, 18–20 февраля, во время рейдов в Самарской области сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2,5 тыс. нарушений.

Правоохранители задержали 57 пьяных автомобилистов. Также правоохранители поймали 13 человек, севших за руль без водительских прав.

За незаконную тонировку привлекли к ответственности 164 человека и еще 57 водителей — за нарушение правил перевозки детей.

266 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, 146 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом 195 пешеходов пересекали дорогу там, где это запрещено.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.