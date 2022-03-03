Тольяттинцам разрешили посещать учреждения без предъявления QR-кода

Такое решение на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции принял глава города Николай Ренц, сообщает пресс-служба администрации Тольятти. Соответствующий документ подписан в четверг, 3 марта.
Теперь жители Тольятти могут посещать бассейны, фитнес-центры, спортзалы, спортклубы, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, а также торговые центры и ночные клубы без предъявления документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих получение профилактической прививки от COVID-19, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (QR-кодов). Николай Ренц отметил, что данные ограничения были сняты с учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в эти дни в Тольятти.
Как отметила главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Надежда Ульянова, в Автограде показатель заболеваемости COVID-19 ниже среднеобластного значения и показателя Самары. По ее словам, абсолютный показатель на 100 тыс. населения в Тольятти составляет 3949. Среднеобластной показатель равен 4257, а показатель столицы региона - 4137. Наряду с тем она сообщила о снижении заболеваемости в городе по ОРВИ и гриппу на 33,7%.
О том, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией заметно снизился среди учащихся тольяттинских школ, рассказала руководитель департамента образования администрации Тольятти Лариса Лебедева. По состоянию на 1 марта в муниципальных школах зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19.
По информации Ларисы Лебедевой, в Тольятти значительно снизился уровень детской заболеваемости ОРВИ и гриппом. По состоянию на 2 марта среди учащихся болеет 3097 человек, что составляет 4,2% от общего количества тольяттинских школьников. При этом за аналогичный период 2021 г. показатель заболеваемости составлял 5,7%, или 4129 человек. В частных школах ОРВИ и гриппом сегодня болеют 85 человек.
Отметим, что по-прежнему в городе и на территории Самарской области действует масочный режим.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!