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Муниципалитеты Власть и политика

Тольяттинцам разрешили посещать учреждения без предъявления QR-кода

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Такое решение на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции принял глава города Николай Ренц, сообщает пресс-служба администрации Тольятти. Соответствующий документ подписан в четверг, 3 марта.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Теперь жители Тольятти могут посещать бассейны, фитнес-центры, спортзалы, спортклубы, театрально-концертные и культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, а также торговые центры и ночные клубы без предъявления документов, удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих получение профилактической прививки от COVID-19, либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (QR-кодов). Николай Ренц отметил, что данные ограничения были сняты с учетом эпидемиологической ситуации, сложившейся в эти дни в Тольятти.

Как отметила главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Надежда Ульянова, в Автограде показатель заболеваемости COVID-19 ниже среднеобластного значения и показателя Самары. По ее словам, абсолютный показатель на 100 тыс. населения в Тольятти составляет 3949. Среднеобластной показатель равен 4257, а показатель столицы региона - 4137. Наряду с тем она сообщила о снижении заболеваемости в городе по ОРВИ и гриппу на 33,7%.

О том, что уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией заметно снизился среди учащихся тольяттинских школ, рассказала руководитель департамента образования администрации Тольятти Лариса Лебедева. По состоянию на 1 марта в муниципальных школах зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19.

По информации Ларисы Лебедевой, в Тольятти значительно снизился уровень детской заболеваемости ОРВИ и гриппом. По состоянию на 2 марта среди учащихся болеет 3097 человек, что составляет 4,2% от общего количества тольяттинских школьников. При этом за аналогичный период 2021 г. показатель заболеваемости составлял 5,7%, или 4129 человек. В частных школах ОРВИ и гриппом сегодня болеют 85 человек.

Отметим, что по-прежнему в городе и на территории Самарской области действует масочный режим.

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