В Самаре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры "Мирас"

В конце рабочей недели, 18-19 марта, в областном центре состоится III Международный фестиваль-конкурс татарской культуры "Мирас".

Девиз фестиваля - "Сохраняем культурное наследие татарского народа" - приурочен к Году культурного наследия народов России.

Организаторами мероприятия являются Самарская областная татарская национально-культурная автономия при участии национально-культурных объединений Самарской области.

Фестиваль призван привлечь интерес детей к литературному и культурно-историческому наследию татарского народа, его музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию. "Мирас" вносит огромный вклад в сохранение, развитие и популяризацию национально-культурных традиций татарского самодеятельного народного творчества.

Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям:

- Вокальное соло (Татар жыры);

- Вокальный ансамбль;

- Фольклорный жанр;

- Музыкально-инструментальное исполнительство;

- Хореография "Татарча бию";

- Хореография, соло (народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.);

- Хореография, ансамбль (дуэт, трио и т.д.) - народный танец, стилизованный народный танец, классический танец, эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, современный танец и др.;

- Художественное чтение "Нэфис суз";

- Концертные номера этнокультуры в национальных костюмах (вокальное и танцевальное искусство);

- Декоративно-прикладное творчество (живопись, вязание, бисероплетение, резьба, валяние, лоскутное шитье и др.);

- Мастер и ученик во всех номинациях конкурса (оцениваются и преподаватель, и ученик);

- Творческая семья (вокал, музыкально-инструментальное исполнительство, хореография, художественное слово);

- "Профессионал" (в этой номинации выступают участники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование).

Конкурсные прослушивания участников будут проходить в Доме культуры "Чайка" 18 марта с 09:00 по 18:00, 19 марта с 09:00 по 16:00. Праздничный Гала-концерт с церемонией награждения победителей состоится в МБУК ДК "Чайка" 19 марта 2022 года с 17:00 до 19:00.

Отметим, что членами жюри являются видные деятели культуры Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Самарской области. Председатель жюри - народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, кавалер трех орденов (ордена Дружбы народов, ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан" и ордена "Почета"), солистка ТГАТОиБ им. М.Джалиля, академик Петровской академии науки и искусства, профессор, заведующая кафедрой сольного народного пения ФВШИ КазГИК Винера Ахатовна Ганеева.