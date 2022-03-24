Похвистнево меняет свой облик

Каждый из нас хочет, чтобы двор, парк, улица стали чище, дороги лучше, но кто-то об этом только мечтает и ждет, а кто-то действует. Губернаторский проект "СОдействие", в основе которого поддержка инициативы, в прошлом году получил широкое развитие в Похвистневе.

Администрация и жители муниципалитета участвуют в государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 годы" с 2018 года. За эти годы жителями инициировано и успешно воплощено в жизнь 18 проектов, шесть из которых — в 2021 году. "Безопасный город" помог заменить транспортные светофоры. "Сквер Гагарина" позволил облагородить территорию вокруг артобъекта на улице Гагарина, благодаря чему в городе появился еще один уютный сквер. "Счастливое детство" подарило игровую площадку детворе с улицы Бережкова. "Чистый город" еще на шаг приблизил к решению проблему отходов — обеспечил контейнерными площадками три улицы. "Трофи-рейд "Болотная авантюра" прошел в статусе чемпионата Самарской области и собрал на 10-й фестиваль десятки экипажей автолюбителей со всей Самарской области. "Наша улица" преобразила Бакинскую. Теперь там есть и тротуар, и парковочные места.

В этом году изменения в городе продолжатся. Правительство региона уже поддержало реализацию двух проектов. Будет благоустроен сквер возле железнодорожного вокзала, приведено в порядок пешеходное ограждение на ул. Революционной, от ул. Ленинградской до железнодорожного моста и устроен пешеходный переход под мостом.