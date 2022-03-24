Похвистнево меняет свой облик

Каждый из нас хочет, чтобы двор, парк, улица стали чище, дороги лучше, но кто-то об этом только мечтает и ждет, а кто-то действует. Губернаторский проект "СОдействие", в основе которого поддержка инициативы, в прошлом году получил широкое развитие в Похвистневе.
Администрация и жители муниципалитета участвуют в государственной программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017–2025 годы" с 2018 года. За эти годы жителями инициировано и успешно воплощено в жизнь 18 проектов, шесть из которых — в 2021 году. "Безопасный город" помог заменить транспортные светофоры. "Сквер Гагарина" позволил облагородить территорию вокруг артобъекта на улице Гагарина, благодаря чему в городе появился еще один уютный сквер. "Счастливое детство" подарило игровую площадку детворе с улицы Бережкова. "Чистый город" еще на шаг приблизил к решению проблему отходов — обеспечил контейнерными площадками три улицы. "Трофи-рейд "Болотная авантюра" прошел в статусе чемпионата Самарской области и собрал на 10-й фестиваль десятки экипажей автолюбителей со всей Самарской области. "Наша улица" преобразила Бакинскую. Теперь там есть и тротуар, и парковочные места.
В этом году изменения в городе продолжатся. Правительство региона уже поддержало реализацию двух проектов. Будет благоустроен сквер возле железнодорожного вокзала, приведено в порядок пешеходное ограждение на ул. Революционной, от ул. Ленинградской до железнодорожного моста и устроен пешеходный переход под мостом.
Последние комментарии
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!