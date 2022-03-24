Самарская область оказалась среди регионов-лидеров по числу рабочих в простое

Самарская область вошла в число регионов с наибольшей численностью рабочих в простое, сообщает tass.ru. Всего же после ухода ряда иностранных компаний из России в простое находятся 95865 человек.

По мнению издания "Самарское обозрение", попадание в этот перечень региону обеспечил АвтоВАЗ. Из-за перебоев с поставками компонентов, автогигант с начала марта то ставит производство на "стоп", то вновь объявляет рабочие дни. Днями простоя на АвтоВАЗе были объявлены 5, 9, 10 и 11 марта, а также период с 21 по 25 марта.

Кроме того, оформить простой для своих работников обещали некоторые иностранные компании, временно приостановившие работу в России.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что все компании с участием иностранного капитала (за исключением "Макдоналдса"), заявившие об уходе с российского рынка или приостановке деятельности, продолжают выплачивать зарплаты. "Макдоналдс" выплачивает за простой 2/3 зарплаты. Соблюдение прав работников находится на контроле правительства региона.