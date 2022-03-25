Мужчина из Самарской области получил условный срок за мошенничество с выплатой

Житель Борского района Самарской области получил условный срок за мошенничество с выплатами. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

41-летний мужчина предоставил в администрацию района заявление на улучшение жилищных условий. Он планировал построить дом по программе "Молодая семья". К заявлению сельчанин приложил копию фиктивного трудового договора, согласно которому, якобы работал трактористом в КФХ. На основании этих документов мужчина получил более 1,68 млн рублей.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.