Самарский адвокат требует отказать в защите товарного знака Nike

Самарский адвокат Андрей Кожемякин в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного требует отказать в защите товарного знака Nike. Адвокат обратил внимание суда на изменившуюся внешнеполитическую ситуацию и позицию компании, фактически поддержавшей санкции, введенные в отношении России.
Дело в отношении 25-летнего Ильи Г. рассматривается в мировом суде. Молодой человек торговал брендовой одеждой в магазине, расположенном на ул. Ново-Садовой. В ноябре 2019 г. полицейские изъяли в нем спортивные штаны, костюмы и обувь Nike, посчитав, что они имеют признаки контрафакта.
В 2021 г. дело дошло до суда. Однако, как указывает Андрей Кожемякин, с началом российской спецоперации на Украине и на фоне введенных в ответ на нее санкций западных стран, подобные дела должны рассматриваться с оглядкой на внешнеполитическую ситуацию.
Российские суды уже демонстрировали подобный подход. Так, еще 3 марта Арбитражный суд Кировской области отказал британской "Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед" во взыскании компенсации с местного предпринимателя за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки Свинка Пеппа и Папа Свин.
"С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске", - мотивировал свое решение суд.
"Компания Nike заявляла о приостановке деятельности в России, то есть по факту о поддержке санкций в отношении нашей страны. О какой защите ее прав в российских судах в этой ситуации может идти речь?", - задается вопросом адвокат.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.