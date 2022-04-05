Самарский адвокат требует отказать в защите товарного знака Nike

Самарский адвокат Андрей Кожемякин в рамках уголовного дела в отношении его подзащитного требует отказать в защите товарного знака Nike. Адвокат обратил внимание суда на изменившуюся внешнеполитическую ситуацию и позицию компании, фактически поддержавшей санкции, введенные в отношении России.

Дело в отношении 25-летнего Ильи Г. рассматривается в мировом суде. Молодой человек торговал брендовой одеждой в магазине, расположенном на ул. Ново-Садовой. В ноябре 2019 г. полицейские изъяли в нем спортивные штаны, костюмы и обувь Nike, посчитав, что они имеют признаки контрафакта.

В 2021 г. дело дошло до суда. Однако, как указывает Андрей Кожемякин, с началом российской спецоперации на Украине и на фоне введенных в ответ на нее санкций западных стран, подобные дела должны рассматриваться с оглядкой на внешнеполитическую ситуацию.

Российские суды уже демонстрировали подобный подход. Так, еще 3 марта Арбитражный суд Кировской области отказал британской "Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед" во взыскании компенсации с местного предпринимателя за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки Свинка Пеппа и Папа Свин.

"С учетом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске", - мотивировал свое решение суд.

"Компания Nike заявляла о приостановке деятельности в России, то есть по факту о поддержке санкций в отношении нашей страны. О какой защите ее прав в российских судах в этой ситуации может идти речь?", - задается вопросом адвокат.