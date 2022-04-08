ПАО "Самараэнерго" обратилось в арбитраж с заявлением о банкротстве АО "Водные технологии"

Основанием для судебного заявления о признании банкротом компании, родственной ООО "Самарские коммунальные системы"/"РКС Самара", стала задолженность за потребленную электроэнергию в размере 15 млн рублей, накопленная за более чем пять лет. Досудебные меры воздействия на неплательщика, занимающегося водоотведением в Куйбышевском районе Самары, результата не дали.

По информации "Самараэнерго" ранее с аналогичным заявлением о банкротстве АО "Водные технологии" в суд обратился другой поставщик электрической энергии - АО "Самарагорэнергосбыт". По информации системы СПАРК-интерфакс всего АО "Водные технологии" накопили более 300 миллионов задолженности перед кредиторами.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о банкротстве АО "Водные технологии" по иску от АО "Самараэнерго" назначено на 11 апреля 2022 года.