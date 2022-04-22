Причиной конфликта на рынке на Мехзаводе стал финансовый спор двух предпринимателей

В п. Мехзавод в квартале 16, в районе дома № 9 произошел конфликт двух продавцов на овощном рынке.

Как сообщает департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары, по данному факту проведена проверка.

"По итогам проверки установлено, что причиной инцидента является финансовый спор между двумя предпринимателями. В настоящее время УМВД собирает материал по данной ситуации. Граждане, которые принимали участие в конфликте, вызваны в отдел полиции для составления протоколов", - говорится в сообщении.