Доцента СамГУПС будут судить за "оптовые" взятки

В Самаре завершилось расследование уголовного дела доцента кафедры "Управление персоналом" СамГУПС. Научного сотрудника обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, с декабря 2021 г. по январь 2022 г. женщина получила от студентов не менее 150 тыс. рублей. За это она должна была проставить восьми учащимся отметки о промежуточной аттестации по нескольким дисциплинам по прайсу: 2,5 тыс. руб. за каждую дисциплину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.