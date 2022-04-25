Доцента СамГУПС будут судить за "оптовые" взятки

В Самаре завершилось расследование уголовного дела доцента кафедры "Управление персоналом" СамГУПС. Научного сотрудника обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, по версии следствия, с декабря 2021 г. по январь 2022 г. женщина получила от студентов не менее 150 тыс. рублей. За это она должна была проставить восьми учащимся отметки о промежуточной аттестации по нескольким дисциплинам по прайсу: 2,5 тыс. руб. за каждую дисциплину.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу