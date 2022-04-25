Сотрудников двух самарских УК будут судить за падавшую на головы наледь

В Самаре в суд отправили уголовные дела директора УК "Вектор" и управляющей участком УК "Дом". Их обвиняют по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, директора ООО УК "Вектор" зимой не проконтролировал содержание дома № 77 по ул. Свободы. В результате 8 февраля наледь с крыши упала на 52-летнюю женщину. При этом жильцы отправляли в УК заявку на чистку кровли.
Днем ранее, 7 февраля, аналогичный инцидент произошел во дворе дома № 111 по ул. Гагарина. С нечищеной крыши упал снег на проходившую по тротуару 23-летнюю девушку. Контролировать очистку кровли должна была начальник участка ООО УК "Дом".
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу