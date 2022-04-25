Сотрудников двух самарских УК будут судить за падавшую на головы наледь

В Самаре в суд отправили уголовные дела директора УК "Вектор" и управляющей участком УК "Дом". Их обвиняют по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности"). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, директора ООО УК "Вектор" зимой не проконтролировал содержание дома № 77 по ул. Свободы. В результате 8 февраля наледь с крыши упала на 52-летнюю женщину. При этом жильцы отправляли в УК заявку на чистку кровли.

Днем ранее, 7 февраля, аналогичный инцидент произошел во дворе дома № 111 по ул. Гагарина. С нечищеной крыши упал снег на проходившую по тротуару 23-летнюю девушку. Контролировать очистку кровли должна была начальник участка ООО УК "Дом".