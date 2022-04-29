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Муниципалитеты Власть и политика

Утвержден новый Генеральный план Самары

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 апреля, на заседании Думы городского округа Самара утвердили новый Генеральный план города.

Работа над новым Генпланом была проделана кропотливая, тщательная: разрабатывались и приводились в соответствие с действующим градостроительным законодательством нормативные акты, проводились общественные слушания, вносились корректировки в соответствии с решениями публичных обсуждений.

До этого в Самаре действовал Генплан, разработанный в 2008 году. Многие его положения уже утратили свою актуальность, изменилось законодательство. Расчетный период действующего Генплана продляется до 2037 года.

В документе есть необходимый набор карт и схем, в том числе карты размещения объектов местного значения в области образования, культуры, спорта и транспорта. Эти документы станут базовым основанием для подготовки, принятия и реализации в дальнейшем программ комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, появилась карта границ населенных пунктов, которые находятся внутри городского округа. В Самаре их три — город Самара, поселок Козелки и село Ясная Поляна. Помимо этих территорий существуют земли лесного фонда, земли промышленности, сельхозугодий.

Корректная карта была подготовлена для исключения наложения границ этих территорий и последующего их внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

В Генплан внесены соответствующие карты лесов на территории Самары: земли лесного фонда, городского лесничества. 

Приведены в соответствие друг другу Генплан и ПЗЗ: в новом Генплане отражена актуальная и корректная карта функционального зонирования, соответствующая сегодняшним потребностям в развитии Самары, учитывающая мнения и предложения жителей города, правообладателей земельных участков и объектов недвижимости, поступившие как на этапе подготовки проекта документа, так и в ходе публичных слушаний.

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