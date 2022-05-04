Самарцы пожаловались на незаконную свалку в Зубчаниновке

Очевидцы сняли процесс завоза мусора на несанкционированную свалку на ул. Литвинова в Самаре. Сообщение с видео размещено в паблике "ДТП 163 Самара" в соцсети "ВКонтакте" 30 апреля.
"Вечная свалка на ул. Литвинова! Газели подъезжают, сваливают мусор, администрация Кировского района вообще не стесняется, грузит строяк камазами", — пишет автор видеоролика.
По словам пытавшегося запретить съемку некоего Николая, заявившего, что он представитель администрации Кировского района, отвал мусора производится временно, так как не были закуплены талоны — видимо, для вывоза отходов на специальный полигон.
- Я говорю: мы вывалим, тьфу, мы на следующей неделе это мусор забираем, - говорит Николай. - У нас временный здесь отвал. Вот первая машина, у нас будет всего три машины и мы обратно его вывозить будем. Я к вам подойду также и покажу: вот, мы вывозим. С такими же номерами и все. А что здесь газель не снимали еще? Газель стояла. А это мы будем вывозить, я вам могу удостоверение показать. Я представитель.
- Представитель чего, администрации? - спрашивает неравнодушный самарец.
- Ну да.
- Кировской?
- Просто гадите, а потом убираете.
- Нет, мы все вывозим. Это как бы временное. Временный отстой и потом мы вывозим все это дело. Потому что талоны не успели закупить.
- Свалка-то несанкционированная, Николай. Правильно? Нуу, всё.
На свалку свозится строительный мусор - в основном полиэтиленовые пакеты с отходами капитального ремонта, обрезками и ломом гипсокартонных листов. При этом никакой площадкой временного накопления ТБО эта точка служить не может - она никак не оборудована, здесь не соблюдаются никакие меры безопасности, почва не защищена от проникновения опасных веществ в водоносные горизонты.
По данным источников портала Волга Ньюс, этой "временной" площадке уже три года. В декабре прошлого года в департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары направлялась информация с просьбой просьбой принять меры к ликвидации свалки. Обращение осталось без ответа.
Напомним, что несанкционированные свалки, в том числе и на территории Кировского района, образуются не впервые.
Например, в сентябре прошлого года местная жительница обратилась за помощью, обнаружив на Смышляевском шоссе вблизи от реки Орловки незаконную свалку, состоящую более, чем из 500 кубометров строительных отходов и даже трупов животных.
А в июле 2021 года стало известно о другом нелегальном мусорном полигоне, также находящемся в Кировском районе, — он расположен в границах ул. Береговой и пр. Кирова.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается