Самарцы пожаловались на незаконную свалку в Зубчаниновке

Очевидцы сняли процесс завоза мусора на несанкционированную свалку на ул. Литвинова в Самаре. Сообщение с видео размещено в паблике "ДТП 163 Самара" в соцсети "ВКонтакте" 30 апреля.

"Вечная свалка на ул. Литвинова! Газели подъезжают, сваливают мусор, администрация Кировского района вообще не стесняется, грузит строяк камазами", — пишет автор видеоролика.

По словам пытавшегося запретить съемку некоего Николая, заявившего, что он представитель администрации Кировского района, отвал мусора производится временно, так как не были закуплены талоны — видимо, для вывоза отходов на специальный полигон.

- Я говорю: мы вывалим, тьфу, мы на следующей неделе это мусор забираем, - говорит Николай. - У нас временный здесь отвал. Вот первая машина, у нас будет всего три машины и мы обратно его вывозить будем. Я к вам подойду также и покажу: вот, мы вывозим. С такими же номерами и все. А что здесь газель не снимали еще? Газель стояла. А это мы будем вывозить, я вам могу удостоверение показать. Я представитель.

- Представитель чего, администрации? - спрашивает неравнодушный самарец.

- Ну да.

- Кировской?

- Просто гадите, а потом убираете.

- Нет, мы все вывозим. Это как бы временное. Временный отстой и потом мы вывозим все это дело. Потому что талоны не успели закупить.

- Свалка-то несанкционированная, Николай. Правильно? Нуу, всё.

На свалку свозится строительный мусор - в основном полиэтиленовые пакеты с отходами капитального ремонта, обрезками и ломом гипсокартонных листов. При этом никакой площадкой временного накопления ТБО эта точка служить не может - она никак не оборудована, здесь не соблюдаются никакие меры безопасности, почва не защищена от проникновения опасных веществ в водоносные горизонты.

По данным источников портала Волга Ньюс, этой "временной" площадке уже три года. В декабре прошлого года в департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары направлялась информация с просьбой просьбой принять меры к ликвидации свалки. Обращение осталось без ответа.

Напомним, что несанкционированные свалки, в том числе и на территории Кировского района, образуются не впервые.

Например, в сентябре прошлого года местная жительница обратилась за помощью, обнаружив на Смышляевском шоссе вблизи от реки Орловки незаконную свалку, состоящую более, чем из 500 кубометров строительных отходов и даже трупов животных.

А в июле 2021 года стало известно о другом нелегальном мусорном полигоне, также находящемся в Кировском районе, — он расположен в границах ул. Береговой и пр. Кирова.