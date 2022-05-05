Депутату Аркадию Лазареву запросили реальный срок лишения свободы

Прокуратура запросила в суде Кировского района наказание для депутата Самарского райсовета региональной столицы и бывшего активиста Общероссийского народного фронта Аркадия Лазарева.

Напомним, к правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель Андрей Шкильнюк. Лазарев якобы предложил ему за 1,5 млн руб. за отказ от участия в электронным аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. - цена проданной фирмы.

В итоге в отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что он как раз боролся с картельным сговором, но его подставили.

В итоге гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей.

Один из защитников депутата пояснил, что тот по-прежнему настаивает на невиновности и на том, что записи его разговоров нельзя использовать в качестве доказательств из-за мнения эксперта об их обработке.

Интересно, что Аркадий Лазарев уже попадал в поле зрения СМИ. На фан-фесте в 2018 г. он поссорился с полицейским из Уфы. Депутат утверждал, что полицейский незаконно применил к нему силу. Полицейские составили на Лазарева протокол за неповиновение. В итоге правоохранитель и депутат помирились.