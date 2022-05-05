Депутату Аркадию Лазареву запросили реальный срок лишения свободы

Прокуратура запросила в суде Кировского района наказание для депутата Самарского райсовета региональной столицы и бывшего активиста Общероссийского народного фронта Аркадия Лазарева.
Напомним, к правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель Андрей Шкильнюк. Лазарев якобы предложил ему за 1,5 млн руб. за отказ от участия в электронным аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. - цена проданной фирмы.
В итоге в отношении депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что он как раз боролся с картельным сговором, но его подставили.
В итоге гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей.
Один из защитников депутата пояснил, что тот по-прежнему настаивает на невиновности и на том, что записи его разговоров нельзя использовать в качестве доказательств из-за мнения эксперта об их обработке.
Интересно, что Аркадий Лазарев уже попадал в поле зрения СМИ. На фан-фесте в 2018 г. он поссорился с полицейским из Уфы. Депутат утверждал, что полицейский незаконно применил к нему силу. Полицейские составили на Лазарева протокол за неповиновение. В итоге правоохранитель и депутат помирились.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.