Депутату Аркадию Лазареву вынесли приговор

В пятницу, 6 мая, суд Кировского района Самары вынес приговор депутату Аркадию Лазареву. Его оглашали больше двух часов.
Напомним, правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель Андрей Шкильнюк. Лазарев якобы предложил ему за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронным аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. — цена проданной фирмы депутата.
В итоге в отношении Лазарева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что как раз боролся с картельным сговором, но стал жертвой "подставы".
Гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей.
Но решение судьи оказалось гораздо мягче. Лазареву назначили три года колонии строгого режима без штрафа. Зачесть ему должны и срок пребывания в СИЗО.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.