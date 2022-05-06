Депутату Аркадию Лазареву вынесли приговор

В пятницу, 6 мая, суд Кировского района Самары вынес приговор депутату Аркадию Лазареву. Его оглашали больше двух часов.

Напомним, правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель Андрей Шкильнюк. Лазарев якобы предложил ему за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронным аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. — цена проданной фирмы депутата.

В итоге в отношении Лазарева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что как раз боролся с картельным сговором, но стал жертвой "подставы".

Гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей.

Но решение судьи оказалось гораздо мягче. Лазареву назначили три года колонии строгого режима без штрафа. Зачесть ему должны и срок пребывания в СИЗО.