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Суды Происшествия

Депутату Аркадию Лазареву вынесли приговор

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 мая, суд Кировского района Самары вынес приговор депутату Аркадию Лазареву. Его оглашали больше двух часов.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, правоохранителям обратился тольяттинский предприниматель Андрей Шкильнюк. Лазарев якобы предложил ему за 1,5 млн руб. отказаться от участия в электронным аукционе. За деньгами к ТЦ "Вива Лэнд" приехал адвокат Посталюк. По версии самого Лазарева, адвокату поручили участвовать в сделке по продаже ООО и 1,5 млн руб. — цена проданной фирмы депутата.

В итоге в отношении Лазарева возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере"). Во время расследования Лазарев находился под стражей и в суде рассказывал, что это подорвало его здоровье. Кроме того, активист всячески пытался доказать в суде, СМИ и соцсетях, что он не виноват, даже рассказывал, что как раз боролся с картельным сговором, но стал жертвой "подставы".

Гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей.

Но решение судьи оказалось гораздо мягче. Лазареву назначили три года колонии строгого режима без штрафа. Зачесть ему должны и срок пребывания в СИЗО.

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