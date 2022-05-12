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Преступления Происшествия

Сызранец, "спасая" сбережения, отдал 300 тыс. руб. мошенникам

СЫЗРАНЬ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле текущего года 37-летнему жителю Сызрани, инженеру одного из ООО, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с его банковского счета и оформления кредитов.

Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита.

Житель города не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыт его счет, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он оформил кредит в одной из организаций. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел через банкоматы свыше 300 тыс. руб. на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону.

Лишь после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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