Сызранец, "спасая" сбережения, отдал 300 тыс. руб. мошенникам

В апреле текущего года 37-летнему жителю Сызрани, инженеру одного из ООО, поступил звонок с информацией о попытках снятия денег с его банковского счета и оформления кредитов.
Звонившие "сотрудники финансового учреждения" сообщили, что для предотвращения данных операций необходимо пойти в банк, самостоятельно оформить кредит и дальше следовать их указаниям. При этом они настоятельно рекомендовали мужчине не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на его имя кредита.
Житель города не стала перезванивать на "горячую линию" банка, в котором открыт его счет, и уточнять информацию о подозрительных операциях. Он оформил кредит в одной из организаций. Затем, следуя указаниям звонивших, перевел через банкоматы свыше 300 тыс. руб. на счет, который ему продиктовали собеседники по телефону.
Лишь после этого мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу