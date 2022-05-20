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Преступления Происшествия

Самарец украл со счетов своей тетки более 12 тыс. рублей

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратилась 63-летняя жительница областного центра.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств происходило в течение двух дней частями, от 30 до 1 960 руб., на счета различных организаций.

Полицейские подробно опросили заявительницу и выяснили, что с ее разрешения телефоном иногда пользовался племянник, а период времени хищения денежных средств и нахождения мобильного устройства у родственника потерпевшей совпадает. Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение ранее судимого за имущественное преступление 23-летнего безработного, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек пояснил полицейским, что дважды просил у тети сотовый телефон: в первый раз - якобы для совершения звонка родителям, во второй - для выхода в сеть Интернет. Понимая, что родственница ему доверяет и не контролирует его действия, он поменял пароль в сервисе Интернет-банкинга, оплачивал в Интернете покупки, услуги такси и кредитную задолженность. Таким образом злоумышленник похитил у своей родственницы свыше 12 тыс. рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре уголовное дело, возбужденное по признакам преступления предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Причиненный ущерб за обвиняемого возместил его отец.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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