16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главу самарского Госстройнадзора отправили под домашний арест Самарский облсуд оставил в силе отказ Реналю Мязитову в УДО Экс-полицейского отправили в колонию за убийство школьницы Экс-полицейский, обвиненный в убийстве школьницы, выступил в суде Экс-директора нацпарка "Самарская Лука" приговорили к пяти годам колонии

Суды Происшествия

Сотрудник ДПС из Тольятти выслушал приговор за незаконную охоту

КРАСНЫЙ ЯР. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 294
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Суд оштрафовал двух жителей Тольятти за незаконную охоту в Красноярском районе, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствием установлено, что в феврале 2021 г. двое мужчин в ночное время приехали из Тольятти на территорию Красноярского района с целью отстрела диких животных, при этом не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и вне сроков осуществления охоты.

На территории Новобуянского охотхозяйства один из них с переднего пассажирского места автомобиля застрелил самку сибирской косули. Распорядиться тушкой животного сообщники не успели, поскольку были застигнуты сотрудниками департамента охоты и рыболовства Самарской области.

В ходе предварительного следствия также установлено, что на автомобиле, на котором передвигались браконьеры, были использованы подложные государственные регистрационные знаки, предварительно установленные одним из них для облегчения совершения преступления и его сокрытия.

Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Красноярского района. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимых виновными в совершении незаконной охоты и назначил им наказание в виде штрафа в размере по 500 тыс. руб. каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия на два года. Кроме того, за использование подложного государственного регистрационного знака одному из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Также судом удовлетворены исковые требования департамента охоты и рыболовства региона о взыскании материального вреда, причиненного преступлением на сумму 200 тыс. рублей.

По данным источника портала, один из осужденных - действующий сотрудник ДПС, второй также ранее служил в полиции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5