Сотрудник ДПС из Тольятти выслушал приговор за незаконную охоту

Суд оштрафовал двух жителей Тольятти за незаконную охоту в Красноярском районе, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствием установлено, что в феврале 2021 г. двое мужчин в ночное время приехали из Тольятти на территорию Красноярского района с целью отстрела диких животных, при этом не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и вне сроков осуществления охоты.

На территории Новобуянского охотхозяйства один из них с переднего пассажирского места автомобиля застрелил самку сибирской косули. Распорядиться тушкой животного сообщники не успели, поскольку были застигнуты сотрудниками департамента охоты и рыболовства Самарской области.

В ходе предварительного следствия также установлено, что на автомобиле, на котором передвигались браконьеры, были использованы подложные государственные регистрационные знаки, предварительно установленные одним из них для облегчения совершения преступления и его сокрытия.

Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).

Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Красноярского района. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимых виновными в совершении незаконной охоты и назначил им наказание в виде штрафа в размере по 500 тыс. руб. каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия на два года. Кроме того, за использование подложного государственного регистрационного знака одному из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Также судом удовлетворены исковые требования департамента охоты и рыболовства региона о взыскании материального вреда, причиненного преступлением на сумму 200 тыс. рублей.

По данным источника портала, один из осужденных - действующий сотрудник ДПС, второй также ранее служил в полиции.