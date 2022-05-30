Сотрудник ДПС из Тольятти выслушал приговор за незаконную охоту

Суд оштрафовал двух жителей Тольятти за незаконную охоту в Красноярском районе, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Следствием установлено, что в феврале 2021 г. двое мужчин в ночное время приехали из Тольятти на территорию Красноярского района с целью отстрела диких животных, при этом не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и вне сроков осуществления охоты.
На территории Новобуянского охотхозяйства один из них с переднего пассажирского места автомобиля застрелил самку сибирской косули. Распорядиться тушкой животного сообщники не успели, поскольку были застигнуты сотрудниками департамента охоты и рыболовства Самарской области.
В ходе предварительного следствия также установлено, что на автомобиле, на котором передвигались браконьеры, были использованы подложные государственные регистрационные знаки, предварительно установленные одним из них для облегчения совершения преступления и его сокрытия.
Мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства) и ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства).
Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Красноярского района. Суд с учетом мнения гособвинителя признал подсудимых виновными в совершении незаконной охоты и назначил им наказание в виде штрафа в размере по 500 тыс. руб. каждому с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего, пневматического, огнестрельного оружия на два года. Кроме того, за использование подложного государственного регистрационного знака одному из мужчин назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
Также судом удовлетворены исковые требования департамента охоты и рыболовства региона о взыскании материального вреда, причиненного преступлением на сумму 200 тыс. рублей.
По данным источника портала, один из осужденных - действующий сотрудник ДПС, второй также ранее служил в полиции.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.