Отравление трех детей газом стало поводом для уголовного дела в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления трех детей газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
21 мая в больницу попали 23-летняя женщина и трое ее детей 4, 3 и 2 лет. Все они отравились газом. Сейчас жизни и здоровью потерпевших ничто не угрожает.
По версии следствия, причиной ЧП стали недобросовестные установка и обслуживание газового оборудования. Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...