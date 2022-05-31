Отравление трех детей газом стало поводом для уголовного дела в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело из-за отравления трех детей газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

21 мая в больницу попали 23-летняя женщина и трое ее детей 4, 3 и 2 лет. Все они отравились газом. Сейчас жизни и здоровью потерпевших ничто не угрожает.

По версии следствия, причиной ЧП стали недобросовестные установка и обслуживание газового оборудования. Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").