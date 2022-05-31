Самарский облсуд оставил без изменений приговор двум экс-полицейским

Апелляционная инстанция Самарского облсуда не стала менять приговор, вынесенный ранее бывшим сотрудникам ОП №4 Самары: 27-летнему Кириллу Сохраннову и 28-летнему Александру Мурину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в конце декабря 2020 г. Сохраннов и Мурин пообещали за 300 тыс. руб. помочь взяткодателю избежать уголовной ответственности за оборот наркотиков. В январе 2021 г. в отношении мужчин возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки.

Позже Октябрьский районный суд Самары назначил Сохраннову и Мурину семь с половиной и восемь лет лишения свободы соответственно в колонии строгого режима.

Защита подала апелляционную жалобу, но областной суд не стал менять приговор.