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Суды Происшествия

Облсуд не смог рассмотреть жалобу на приговор экс-депутата Дениса Штейна

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Самарской области не смог пересмотреть приговор Денису Штейну. Мужчина был членом совета депутатов Советского района Самары.

Напомним, уголовное дело в отношении Штейна возбудили 11 декабря 2020 года. При задержании у депутата изъяли свертки с мефедроном, весы для фасовки и большой кулек с наркотиками. Всего, по данным экспертизы, у него обнаружили 311 г вещества.

Сам Денис Штейн сначала заявлял, что не виноват и даже боролся с наркосбытчиками в своем районе, но его решили подставить. Позже, в суде, линия защиты изменилась. Друзья депутата утверждали, что он не мог быть связан с наркотиками, а мефедрон, возможно, принадлежал его девушке, которую якобы Денис Штейн сначала героически выгораживал. Впрочем, девушка Штейна (ставшая "бывшей"), Екатерина, свою причастность к обороту наркотиков отрицала.

Представитель прокуратуры требовал приговорить Штейна к 11 годам лишения свободы. Но суд приговорил его только к шести годам колонии строгого режима.

В результате обжаловать приговор решили и представители прокуратуры, и сторона защиты. Начать рассматривать материалы должны были еще в мае. Но процесс отложили.

"Не все требования уголовно-процессуального кодекса были выполнены судом первой инстанции", - пояснили в областном суде.

Предполагается, что после устранения недочетов жалобы вновь поступят в апелляционную инстанцию.

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