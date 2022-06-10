Двое жителей Самарской области получили сроки за кражи с нефтебаз

В Самарской области двоих мужчин осудили за кражу, совершенную осенью 2021 года. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Злоумышленники украли со скважины нефтедобывающего предприятия в Алексеевском районе 120 м кабеля стоимостью почти 40 тыс. рублей. Неизвестные демонтировали кабель под напряжением, оттащили его на несколько сотен метров, разрезали и увезли.
Через несколько дней такая же кража произошла на скважине в Нефтегорском районе. В этот раз полицейские обнаружили следы покрышек малотоннажной "Газели".
Позже правоохранители задержали двоих ранее судимых жителей Бузулука 30 и 29 лет. Один из них работает водителем "Газели". Они стали фигурантами уголовного дела о краже.
Нефтегорский районный суд назначил одному из мужчин год, а другому — год и два месяца лишения свободы. Ущерб полностью возмещен.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.