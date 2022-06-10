Двое жителей Самарской области получили сроки за кражи с нефтебаз

В Самарской области двоих мужчин осудили за кражу, совершенную осенью 2021 года. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Злоумышленники украли со скважины нефтедобывающего предприятия в Алексеевском районе 120 м кабеля стоимостью почти 40 тыс. рублей. Неизвестные демонтировали кабель под напряжением, оттащили его на несколько сотен метров, разрезали и увезли.

Через несколько дней такая же кража произошла на скважине в Нефтегорском районе. В этот раз полицейские обнаружили следы покрышек малотоннажной "Газели".

Позже правоохранители задержали двоих ранее судимых жителей Бузулука 30 и 29 лет. Один из них работает водителем "Газели". Они стали фигурантами уголовного дела о краже.

Нефтегорский районный суд назначил одному из мужчин год, а другому — год и два месяца лишения свободы. Ущерб полностью возмещен.