Жителя Усолья отправили на обязательные работы за пьяную езду

Жителя с. Усолье Шигонского района приговорили к обязательным работам за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего водителя Lada Kalina в вечернее время на ул. Ленина. У мужчины были явные признаки опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" выяснилось, что задержанный в августе 2020 г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Шигонский районный суд Самарской области доказательства, собранные дознавателем, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.