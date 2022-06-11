Жителя Усолья отправили на обязательные работы за пьяную езду

Жителя с. Усолье Шигонского района приговорили к обязательным работам за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД задержали 34-летнего водителя Lada Kalina в вечернее время на ул. Ленина. У мужчины были явные признаки опьянения. Полицейские отстранили водителя от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" выяснилось, что задержанный в августе 2020 г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на полтора года. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Шигонский районный суд Самарской области доказательства, собранные дознавателем, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Приговор вступил в законную силу.