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Преступления Происшествия

Тольяттинец незаконно прописал 24 мигранта

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело о незаконной постановке на миграционный учет 24 иностранных граждан, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мигрантов мужчина прописал в своей квартире в Автозаводском районе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение в размере свыше 4 тыс. рублей.

Отделом дознания ОП № 21 У МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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