В Самаре начался пляжный сезон: купаться не рекомендовано

В Самаре начался пляжный сезон: водолазное обследование, очистка акватории и береговой зоны, взятие проб воды будут проводиться регулярно.

Традиционно 15 июня, согласно постановлению администрации Самары, начался пляжный сезон. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков.



Перед стартом купального сезона оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение, которое свидетельствует о соответствии волжской воды и пляжного песка требованиям санитарного законодательства. Так, отбор проб воды будет выполняться в еженедельном режиме.



В настоящее время продолжаются работы по промеру глубин в ходе водолазного обследование акватории. По информации подрядчика, самыми необычными находками когда-то были тележки для продуктов, мангалы, чугунная урна. В последние годы такое в воде обнаруживать не приходилось.

Работы по поддержанию порядка на побережье также в приоритете.

Паводок не закончился и ряд пляжей (а именно Красноглинский, Можайский, Советской Армии, у Загородного парка и Барбошиной поляны) - все еще подтоплены. Именно поэтому работы на этих пляжах приостановлены до ухода воды. Купаться пока не рекомендуется. Вода еще холодная (14-15 градусов). Размещение буйков и водолазное обследование с промером глубин продолжится.



