В Самаре начался пляжный сезон: купаться не рекомендовано

В Самаре начался пляжный сезон: водолазное обследование, очистка акватории и береговой зоны, взятие проб воды будут проводиться регулярно.
Традиционно 15 июня, согласно постановлению администрации Самары, начался пляжный сезон. В этом году подготовка городских пляжей стартовала раньше обычных сроков.
Перед стартом купального сезона оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение, которое свидетельствует о соответствии волжской воды и пляжного песка требованиям санитарного законодательства. Так, отбор проб воды будет выполняться в еженедельном режиме.
В настоящее время продолжаются работы по промеру глубин в ходе водолазного обследование акватории. По информации подрядчика, самыми необычными находками когда-то были тележки для продуктов, мангалы, чугунная урна. В последние годы такое в воде обнаруживать не приходилось.
Работы по поддержанию порядка на побережье также в приоритете.
Паводок не закончился и ряд пляжей (а именно Красноглинский, Можайский, Советской Армии, у Загородного парка и Барбошиной поляны) - все еще подтоплены. Именно поэтому работы на этих пляжах приостановлены до ухода воды. Купаться пока не рекомендуется. Вода еще холодная (14-15 градусов). Размещение буйков и водолазное обследование с промером глубин продолжится.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !