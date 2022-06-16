Самарца будут судить за 13 мошенничеств с арендованными машинами

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подделке документов и 13 мошенничествах.

По версии следствия, в октябре 2021 г. безработный самарец заключил с приятелем устный договор об аренде Hyundai Elantra на два месяца с ежедневной оплатой в размере 1,3 тыс. руб. и получил документы на машину.

После этого арендатор продал автомобиль третьему лицу. Договор купли-продажи он подписал от имени владельца. Позже полицейские нашли машину и вернули потерпевшему.

Во время расследования выяснилось, что таким же образом самарец обманул еще 12 человек. Общий ущерб превысил 10 млн рублей. Семи владельцам вернули девять автомобилей, тем самым возмещен ущерб около 6,6 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.