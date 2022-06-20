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Преступления Происшествия

Женщина из Самары хотела заработать игрой на бирже, но лишилась более 600 тыс. рублей

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 50-летняя безработная женщина нашла в сети Интернет сайт брокерской компании, которая позиционировала себя как надежного финансового партнера, способного взять на себя управление активами клиента.

Из средств обратной связи сайт предлагал только возможность написать электронное письмо. Актуального номера телефона компания не предлагала. Ознакомившись с правилами, женщина оставила заявку, и с ней связался менеджер.

Представитель брокера рассказал о том, почему стоит торговать именно через этого финансового партнера, какие бонусы он предоставляет своим инвесторам. Считая, что компания действительно предоставляет финансовые услуги, клиентка не стала проверять в Интернете информацию об организации, проверять ее юридический адрес.

Следуя указаниям брокера, клиентка перевела на электронный кошелек свои сбережения в размере 624 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. Осознав, что ее обманули, женщина сообщила о произошедшем в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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