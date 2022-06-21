Жительница Самары остается на улице с мамой-инвалидом и восемью кошками

Молодая девушка Татьяна Поспелова училась на юриста и работала в разных организациях. С детства ее воспитывала одна мама. У семьи не было своего жилья — когда-то жили в другом регионе, там маленькая жилплощадь отошла другому родственнику. Таня с мамой вернулась в Самару, но тут никакой собственности у них нет. Снимали квартиры или комнаты, жили вдвоем, не жаловались. Но внезапно пришла беда.

"Моей маме в сентябре 2019 года в возрасте 49 лет поставили редкий онкогематологический диагноз. Она не чувствует тазовые органы и конечности ниже бедра из-за того, что у нее сдавлен опухолями спинной мозг. Установлен уретральный катетер. Злокачественную опухоль удалили в сентябре 2019 года в онкоцентре. А вторую, доброкачественную, в 2020 году в нейрохирургическом отделении СОКБ им. Середавина. Чувствительность у мамы пока так и не появилась", — рассказывает Татьяна.

Девушка и ее мама сейчас снимают комнату у знакомых. Татьяне пришлось уволиться из-за того, что нужно постоянно ухаживать за мамой.

"Во-первых, не могу оставить ее одну — нужен постоянный уход. Во-вторых, просто боюсь уйти — недавно мама пыталась наглотаться таблеток", — рассказывает Таня.

Живут Таня и ее мама на пенсию по инвалидности (около 20 тысяч) и пособие по уходу за инвалидом в 1200 рублей. А тут и новая беда — владельцы жилья, где сейчас живут Таня с мамой на выгодных условиях, квартиру захотели продать. На днях Татьяна пришла на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Она попросила помочь с признанием ее семьи малоимущей и с постановкой на учет в качестве нуждающейся в жилье.

Глава департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков, приглашенный на этот же прием граждан, пояснил, что Татьяна может претендовать на общежитие, но ей нужно для этого трудоустроиться в Самаре.

И с трудоустройством, и с переездом в общежитие у Татьяны проблемы. И если первую сложно решить из-за невозможности оставить больную женщину одну, то со второй все еще сложнее.

"Понимаете, мы живем не одни. У нас восемь кошек. Я не могу от них избавиться. Они радуют маму, как-то ее отвлекают от ее состояния", — грустно разводит руками девушка.

Пока в приемной у депутата Госдумы решили поставить девушку на учет в ДУИ, как нуждающуюся в жилье. Как еще можно помочь девушке по закону, должны в ближайшее время подумать помощники парламентария.