Верховный Суд согласился с приговором Алексею Балакиреву, бросившему гранату в жену и полицейских

В четверг, 30 июня, Верховный Суд РФ рассмотрел кассационную жалобу бросившего гранату в жену и полицейских Алексея Балакирева и оставил приговор без изменений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Верховного Суда РФ.
Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел в квартиру на ул. Буянова к жене, поссорился с ней и избил. Когда в квартиру входили полицейские, которых вызвали соседи, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.
Самарский облсуд 23 марта 2021 года признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.
7 июня 2021 г. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений.
После этого Балакирев подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. 30 июня она была рассмотрена. Суд оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Самарского областного суда - без изменений.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.