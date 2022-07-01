Верховный Суд согласился с приговором Алексею Балакиреву, бросившему гранату в жену и полицейских

В четверг, 30 июня, Верховный Суд РФ рассмотрел кассационную жалобу бросившего гранату в жену и полицейских Алексея Балакирева и оставил приговор без изменений. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Верховного Суда РФ.

Напомним, вечером 27 июля 2020 г. нетрезвый Балакирев пришел в квартиру на ул. Буянова к жене, поссорился с ней и избил. Когда в квартиру входили полицейские, которых вызвали соседи, мужчина бросил в них гранату. Из-за взрыва потерпевшая и стражи порядка получили травмы.

Самарский облсуд 23 марта 2021 года признал Балакирева виновным в незаконном хранении двух взрывных устройств, покушении на убийство жены и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По совокупности преступлений мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 50 тыс. руб. и ограничение свободы после освобождения на полтора года.

7 июня 2021 г. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменений.

После этого Балакирев подал кассационную жалобу в Верховный Суд РФ. 30 июня она была рассмотрена. Суд оставил жалобу без удовлетворения, а приговор Самарского областного суда - без изменений.