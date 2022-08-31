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ЖКХ и благоустройство Общество

ЭкоВоз отправил мусор с фестиваля "в КУБЕ" на переработку

ТОЛЬЯТТИ. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудничество "ЭкоВоз" и фестиваля "в КУБЕ", результат: целая машина вторсырья не попала на полигон, а была переработана.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

В минувшее воскресенье, 28 августа, состоялся фестиваль "в КУБЕ", партнером которого выступил "ЭкоВоз". Фестиваль придерживается идей устойчивого развития, а его цель - на одной площадке объединить сразу несколько направлений музыки, танца, спорта и просто хобби, чтобы каждый смог найти занятие по вкусу.

На фестивале с основными правилами сортировки отходов можно было ознакомиться прямо во время праздника. Экомобиль принимал вторсырье, а специалисты ГК"ЭкоВоз" рассказывали зрителям, как правильно разделять отходы, и объясняли, для чего это нужно делать. Кроме того, в раздельный сбор оказались вовлечены и зоны фудкортов, персонал которых отдельно складывал сырье для переработки.

Всего мероприятие посетили 2000 человек и собрали восемь кубометров вторсырья, что соответствует почти одному наполненному мусоровозу. После фестиваля вторсырье отвезли для досортировки и переработки на тольяттинский мусороперерабатывающий комплекс.

Планируя новые мероприятия, продумывайте все заранее и не забывайте об отходах. "ЭкоВоз" может провести занятие по эко-просвещению или мастер-класс по раздельному сбору, пригласить интересных спикеров, для детей провести увлекательный квест.

Гид потребителя

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