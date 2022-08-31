Как не переплачивать за потребленную воду

Если водой, которую поставляет "РКС-Самара", наполнить очень большую ванну, то за нее надо будет заплатить столько же, сколько за маленькую бутылку воды в магазине - около 20 рублей. Понятно, что даже 20 рублей отдавать просто так никому не хочется. Именно поэтому для проведения расчета за потребленную воду всем абонентам рекомендуется установить приборы учета.

Правительство всячески стимулирует этот процесс, и для тех абонентов, которые не устанавливают приборы учета, вводятся повышающие коэффициенты при оплате. Иными словами, хочешь экономить, платить только за то, что вылил, - установи прибор учета и регулярно передавай показания.

В некоторых ситуациях нет технической возможности установить счетчики. В этом случае повышающий коэффициент не применяется. И это еще один способ экономить. Только в ресурсоснабжающей компании надо правильно оформить "отсутствие технической возможности".

Иногда квартира стоит пустая (например, когда хозяин находится в длительной командировке или жилье долго продается). Если нет прибора учета, то, в соответствии с правилами, будут выставляться счета по количеству собственников квартиры: сколько собственников, на такое количество жильцов и будет выставляться квитанция согласно нормативу потребления.

Кроме того, можно обратиться в "РКС-Самара" и попросить опломбировать вводную трубу. В этом случае не нужно передавать показания и не нужно платить, пока по заявлению абонента пломба не будет официально снята. Все просто: не потребляешь - не платишь. Только необходимо внимательно следить за сохранностью пломбы: если контролеры обнаружат срыв, то придется заплатить за весь период.

К тем же рекомендациям должны прислушаться владельцы нежилых помещений. Если не планируется использовать помещение длительный период - с помощью специалистов из "РКС-Самара" перекрывайте ввод и экономьте, советует компания. Приборы учета и опломбировка ввода могут сберечь от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц.