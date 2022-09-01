Жители Волжского района пожаловались депутату Госдумы на отсутствие воды

Сельчане из Волжского района Самарской области бьют тревогу. По рассказам людей, здесь много лет проблемы с водой.

"Мы жители села Дубовый Умет, в прошлом году сидели без воды семь дней, на улице жара была +40. Я лично подала жалобу в прокуратуру Самарской области, оттуда его направили в прокуратуру Волжского района, а прокуратура Волжского района отправила мое заявление в администрацию села. Чиновники Дубового Умета в ответ написали, что денег у них на замену труб нет, что износ водопроводных труб составляет более 90 процентов, что ремонта не было более 50 лет уже. На этом все. Неужели за 50 лет не выделялись деньги на замену труб в нашем селе?" - пишет в соцсетях местная жительница Ольга Тихонова.

В Дубовом Умете централизованное водоснабжение осуществляется тремя водозаборами - из водохранилища и скважины. Но, как признает и глава района Евгений Макридин, периодически с водоснабжением возникают проблемы.

Жалобы сельчане в 2022 г. направили депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. На этой неделе парламентарий провел совещание по вопросу строительства нового водопровода.

"Очень много обращений идет именно от жителей поселения Дубовый Умет. На отсутствие воды вообще как таковой. И в течение последних нескольких недель число обращений резко возросло. Люди жалуются на то, что воды нет, что администрация не успевает завозить необходимую воду, есть нарекания и на качество воды, которая туда доставляется", - сообщил парламентарий.

Как отмечает Александр Хинштейн, подземных источников воды в Дубовом Умете сейчас нет. И на совещании пытались найти варианты решения проблемы.

"Мы определили пять возможных вариантов решения. Все они, к сожалению, небыстрые, потому что предполагают строительство водоводов. Но без этого нам все равно двигаться дальше некуда. Существующие сегодня федеральные и региональные программы позволяют нам эту проблему решить, но при должном подходе всех заинтересованных сторон: районной администрации и областных министерств. Надеюсь, что мы сумеем организовать эту работу. Один из оптимальных вариантов - возможность проложить водовод от существующего уже в другом населенном пункте. Но более детально готовы будем говорить об этом через несколько недель, когда соберемся повторно, предварительно проработав существующие механизмы. Я, конечно, за самый короткий и самый простой вариант решения проблемы. Такой путь есть. Речь идет о том, чтобы вода пришла к концу следующего года. Есть более "долгоиграющие решения". Но будем исходить из реалий", - рассказал Александр Хинштейн.