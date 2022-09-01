Энергетики "Т Плюс" рассказали о безопасности тепла в День знаний

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" организовал рядом с центральным офисом тематическую фотозону, приуроченную к Дню знаний. Юные горожане смогли не только сделать яркие запоминающиеся снимки, но и принять участие в викторине на знание правил энергобезопасности.
Энергетики предложили гостям фотозоны поиграть в гигантские тематические кубики. В случае правильного их размещения складывался один из полезных советов - не приближайся к надземным тепловым сетям; обходи стороной открытые колодцы теплокамер; не заходи за ограждения мест проведения ремонтных работ и другие.
"Большая часть учебного года проходит в отопительный период, и наша задача - напомнить детям и их родителям, что территория вблизи инженерных сооружений ни в коем случае не должна становиться местом для игр", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Юные гости фотозоны, верно ответившие на все вопросы и собравшие пазл из кубиков, получили подарки - значки с правилами по безопасности и полезными советами по энергоэффективности.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа