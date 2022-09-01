Энергетики "Т Плюс" рассказали о безопасности тепла в День знаний

Самарский филиал ПАО "Т Плюс" организовал рядом с центральным офисом тематическую фотозону, приуроченную к Дню знаний. Юные горожане смогли не только сделать яркие запоминающиеся снимки, но и принять участие в викторине на знание правил энергобезопасности.

Энергетики предложили гостям фотозоны поиграть в гигантские тематические кубики. В случае правильного их размещения складывался один из полезных советов - не приближайся к надземным тепловым сетям; обходи стороной открытые колодцы теплокамер; не заходи за ограждения мест проведения ремонтных работ и другие.

"Большая часть учебного года проходит в отопительный период, и наша задача - напомнить детям и их родителям, что территория вблизи инженерных сооружений ни в коем случае не должна становиться местом для игр", - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Юные гости фотозоны, верно ответившие на все вопросы и собравшие пазл из кубиков, получили подарки - значки с правилами по безопасности и полезными советами по энергоэффективности.