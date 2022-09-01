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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" создала интерактивный портал о перекладках теплосетей в Самарской области

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ПАО "Т Плюс" создал интерактивный портал tplus.tilda.ws/samara-novokuybyshevsk-toliatty. Теперь жители Самары, Новокуйбышевска и Тольятти смогут оперативно получать актуальную информацию о ходе перекладок тепловых сетей в зоне ответственности энергокомпании.

Напомним, переход крупнейших городов региона на новую модель ценообразования по методу "альткотельной" позволил обеспечить высокие объемы перекладок теплосетевых коммуникаций. Так, в 2022 году в планах "Т Плюс" заменить более 80 км теплотрасс в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Главным результатом этого станет повышение надежности теплоснабжения горожан.

Удобная навигация интерактивного портала поможет его пользователям уточнить сроки завершения работ по техническому перевооружению, оценить масштаб перекладок, выбрать альтернативные маршруты для следования на городском транспорте или личном автомобиле.

Кроме того, на портале tplus.tilda.ws/samara-novokuybyshevsk-toliatty можно оплатить счета без комиссии; передать показания счетчиков, а заодно узнать, почему важно это делать ежемесячно; подписаться на онлайн-сервисы "ЭнергосбыТ Плюс", с помощью которых можно получать счета на электронную почту и решать коммунальные вопросы, не выходя из дома; получить полезные знания о правилах энергобезопасности; связаться с энергетиками напрямую и задать вопрос.

Гид потребителя

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