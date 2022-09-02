Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагедии в Беслане

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии сентября 2004 года в городе Беслан, когда погибло более 300 человек, в основном женщины и дети. В Самарской области также пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти трагических событий.

Образовательные и культурные учреждения региона, а также патриотические клубы и организации области присоединились и информационно поддержали всероссийскую акцию "Капля жизни". Название акции связано с тем, что в течение трех дней дети и женщины, находившиеся в заложниках в школе Беслана, не могли выпить даже капли воды.

Во время акции организаторы символически предлагают "напоить" деревья и цветы и почтить минутой молчания тех, кто стал жертвой террора и кого уже рядом нет. Сегодня акция "Капля жизни" - это масштабный онлайн-проект, охватывающий всю Россию и призывающий вспомнить всех жертв терроризма (не только в Беслане), а также погибших при выполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов.

Присоединиться и информационно поддержать всероссийскую акцию может каждый, подробная информация в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".

Так, в отрадненском парке культуры и отдыха на Аллее памяти в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в 11:30 состоится митинг, участниками которого станут юнармейцы патриотического центра "Пламя" и все неравнодушные жители. В Безенчуке в рамках проведения IV Открытого фестиваля казачьей культуры "Казачий хутор" также пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В Самаре в 13:00 на площади Славы участники молодежного движения "ЗаВолгу" совместно с самарским Центром противодействия экстремизму и терроризму в память о детях, погибших в Беслане, возложат цветы к Вечному огню и выпустят в небо белых голубей.