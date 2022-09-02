Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагедии в Беслане

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагедии сентября 2004 года в городе Беслан, когда погибло более 300 человек, в основном женщины и дети. В Самарской области также пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти трагических событий.
Образовательные и культурные учреждения региона, а также патриотические клубы и организации области присоединились и информационно поддержали всероссийскую акцию "Капля жизни". Название акции связано с тем, что в течение трех дней дети и женщины, находившиеся в заложниках в школе Беслана, не могли выпить даже капли воды.
Во время акции организаторы символически предлагают "напоить" деревья и цветы и почтить минутой молчания тех, кто стал жертвой террора и кого уже рядом нет. Сегодня акция "Капля жизни" - это масштабный онлайн-проект, охватывающий всю Россию и призывающий вспомнить всех жертв терроризма (не только в Беслане), а также погибших при выполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов.
Присоединиться и информационно поддержать всероссийскую акцию может каждый, подробная информация в официальной группе в социальной сети "ВКонтакте".
Так, в отрадненском парке культуры и отдыха на Аллее памяти в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября в 11:30 состоится митинг, участниками которого станут юнармейцы патриотического центра "Пламя" и все неравнодушные жители. В Безенчуке в рамках проведения IV Открытого фестиваля казачьей культуры "Казачий хутор" также пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре в 13:00 на площади Славы участники молодежного движения "ЗаВолгу" совместно с самарским Центром противодействия экстремизму и терроризму в память о детях, погибших в Беслане, возложат цветы к Вечному огню и выпустят в небо белых голубей.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.