16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ходатайство Марка Ланцова об освобождении рассмотрят в Самаре Обвинение ректору СГЭУ Светлане Ашмариной передали на утверждение в прокуратуру Для экс-начальника регуправления "Почты России" запросили срок колонии-поселения Суд отменил приговор начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских Суд снизил сроки наказания полицейским из Сызрани по делу о "подмене героина на коноплю"

Суды Происшествия

Ходатайство Марка Ланцова об освобождении рассмотрят в Самаре

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Центральный районный суд Тольятти вынес постановление о передаче ходатайства осужденного Марка Ланцова об освобождении его от наказания в связи с болезнью для рассмотрения по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как сейчас осужденный отбывает срок в самарской ИК-5. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin, поворачивая налево на пересечении улиц Солнечной и Губанова, не уступил дорогу и столкнулся с встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть малыша. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.

В 2020 г. Марка Ланцова приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения. В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении водителя от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).

21 сентября областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Как указано на сайте суда, заседания назначались на 9 февраля 2022 года, 2 марта, 26 и 28 июля, но были отложены.

Тем временем 22 апреля в Центральном районном суде Тольятти зарегистрировали ходатайство начальника тольяттинской колонии-поселения №1 Евгения Белана об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

"Гражданин совершил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания", - так сообщили в ответе на официальный запрос Волга Ньюс в пресс-службе УФСИН по Самарской области по поводу причины подачи данного ходатайства в суд.

8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 21 июня в суд поступила апелляционная жалоба на это постановление от осужденного, а на следующий день - от адвоката. 27 июля Самарский областной суд оставил постановление Центрального райсуда без изменений.

Недавно стала известна судьба ходатайства Марка Ланцова об освобождении по болезни. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Центральном районном суде, 24 августа их суд вынес постановление о передаче ходатайства по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Марк Ланцов переведен в ИК-5, что находится на территории этого района.

Гид потребителя

Последние комментарии

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2