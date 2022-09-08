Ходатайство Марка Ланцова об освобождении рассмотрят в Самаре

Центральный районный суд Тольятти вынес постановление о передаче ходатайства осужденного Марка Ланцова об освобождении его от наказания в связи с болезнью для рассмотрения по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как сейчас осужденный отбывает срок в самарской ИК-5. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin, поворачивая налево на пересечении улиц Солнечной и Губанова, не уступил дорогу и столкнулся с встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть малыша. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.
Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.
В 2020 г. Марка Ланцова приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения. В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении водителя от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).
21 сентября областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Как указано на сайте суда, заседания назначались на 9 февраля 2022 года, 2 марта, 26 и 28 июля, но были отложены.
Тем временем 22 апреля в Центральном районном суде Тольятти зарегистрировали ходатайство начальника тольяттинской колонии-поселения №1 Евгения Белана об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.
"Гражданин совершил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания", - так сообщили в ответе на официальный запрос Волга Ньюс в пресс-службе УФСИН по Самарской области по поводу причины подачи данного ходатайства в суд.
8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 21 июня в суд поступила апелляционная жалоба на это постановление от осужденного, а на следующий день - от адвоката. 27 июля Самарский областной суд оставил постановление Центрального райсуда без изменений.
Недавно стала известна судьба ходатайства Марка Ланцова об освобождении по болезни. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Центральном районном суде, 24 августа их суд вынес постановление о передаче ходатайства по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Марк Ланцов переведен в ИК-5, что находится на территории этого района.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.