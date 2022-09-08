Ходатайство Марка Ланцова об освобождении рассмотрят в Самаре

Центральный районный суд Тольятти вынес постановление о передаче ходатайства осужденного Марка Ланцова об освобождении его от наказания в связи с болезнью для рассмотрения по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как сейчас осужденный отбывает срок в самарской ИК-5. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin, поворачивая налево на пересечении улиц Солнечной и Губанова, не уступил дорогу и столкнулся с встречной Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть малыша. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

Ланцова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила.

В 2020 г. Марка Ланцова приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения. В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении водителя от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).

21 сентября областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Как указано на сайте суда, заседания назначались на 9 февраля 2022 года, 2 марта, 26 и 28 июля, но были отложены.

Тем временем 22 апреля в Центральном районном суде Тольятти зарегистрировали ходатайство начальника тольяттинской колонии-поселения №1 Евгения Белана об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

"Гражданин совершил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания", - так сообщили в ответе на официальный запрос Волга Ньюс в пресс-службе УФСИН по Самарской области по поводу причины подачи данного ходатайства в суд.

8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 21 июня в суд поступила апелляционная жалоба на это постановление от осужденного, а на следующий день - от адвоката. 27 июля Самарский областной суд оставил постановление Центрального райсуда без изменений.

Недавно стала известна судьба ходатайства Марка Ланцова об освобождении по болезни. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Центральном районном суде, 24 августа их суд вынес постановление о передаче ходатайства по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Марк Ланцов переведен в ИК-5, что находится на территории этого района.