В Тольятти мужчина получил более девяти лет колонии за 1,5 кг мефедрона

В Ставропольском районе Самарской области суд вынес приговор водителю Infiniti, которого ранее задержали с наркотиками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

13 февраля 2022 г. сотрудники ДПС остановили иномарку на трассе М-5. В багажнике и в куртке водителя нашли три свертка с 1,5 кг мефедрона.

Мужчину приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.