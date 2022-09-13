Водевили, мюзиклы и яркие музыкальные номера: "Радио Дача" поздравила жителей Самары с Днем города

В День рождения Самары "Радио Дача" организовала праздничную программу для всех жителей города. В течение всего дня на набережной Некрасовского спуска недалеко от Речного вокзала выступали артисты Самарского художественного театра, Самарского театра оперы и балета, а также детского театра "Задумка". Мероприятие завершилось выступлением театра пародий "ALEXshow". Яркие образы артистов впечатлили как самарцев, так и гостей города.

На протяжении всего праздника рядом со сценой работали интерактивные площадки, где зрители смогли научиться оказывать первую медицинскую помощь, испытать свою меткость на бросках колец, сами изготовить светоотражающие брелоки, наглядно изучить основные правила дорожного движения, а также ознакомиться с новыми моделями автомобилей.

Гости площадки с удовольствием принимали приглашения продегустировать напитки и продукты самарских производителей, поучаствовать в забавных викторинах и конкурсах, за что получали вкусные, а главное, полезные подарки. Одним из таких подарков был пригласительный на два лица на премьеру оперетты "Москва.Черемушки" в Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Шостаковича.

В конце мероприятия на сцене "Радио Дача" было проведено два суперрозыгрыша, где один из зрителей стал счастливым обладателем годового запаса пиццы, а второй — сертификата на 1 месяц обучения в детской школе математики и программирования.