Водевили, мюзиклы и яркие музыкальные номера: "Радио Дача" поздравила жителей Самары с Днем города

В День рождения Самары "Радио Дача" организовала праздничную программу для всех жителей города. В течение всего дня на набережной Некрасовского спуска недалеко от Речного вокзала выступали артисты Самарского художественного театра, Самарского театра оперы и балета, а также детского театра "Задумка". Мероприятие завершилось выступлением театра пародий "ALEXshow". Яркие образы артистов впечатлили как самарцев, так и гостей города.
На протяжении всего праздника рядом со сценой работали интерактивные площадки, где зрители смогли научиться оказывать первую медицинскую помощь, испытать свою меткость на бросках колец, сами изготовить светоотражающие брелоки, наглядно изучить основные правила дорожного движения, а также ознакомиться с новыми моделями автомобилей.
Гости площадки с удовольствием принимали приглашения продегустировать напитки и продукты самарских производителей, поучаствовать в забавных викторинах и конкурсах, за что получали вкусные, а главное, полезные подарки. Одним из таких подарков был пригласительный на два лица на премьеру оперетты "Москва.Черемушки" в Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Шостаковича.
В конце мероприятия на сцене "Радио Дача" было проведено два суперрозыгрыша, где один из зрителей стал счастливым обладателем годового запаса пиццы, а второй — сертификата на 1 месяц обучения в детской школе математики и программирования.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!