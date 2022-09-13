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Общество

Самарские школьники принимают участие в IX окружных соревнованиях "Зарница Поволжья"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 сентября, на аэродроме воинской части 45097 под Оренбургом состоялось торжественное открытие IX окружного финала юнармейской военно-спортивной игры "Зарница Поволжья-2022".

На открытии присутствовали помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, представители власти, руководители воинских подразделений, региональных структур федеральных органов и силовых ведомств, другие почётные гости.

На итоговые соревнования, которые пройдут с 13 по 17 сентября на базе санаторно-оздоровительного лагеря "Самородово", прибыло 190 юнармейцев из 14 регионов ПФО, победивших в областных, республиканских и краевых этапах состязаний. Яркой особенностью IX окружного финала стало участие в нём двух команд из Луганской и Донецкой Народных Республик в составе 24 юных спортсменов.

От Самарской области в IХ окружном финале принимает участие команда МАУ Центра "Авангард-Самара" МБОУ СОШ № 127. В команде 14 ребят — 10 мальчиков и 4 девочки в возрасте от 13 до 15 лет.

Воспитанники патриотических клубов Самарской области ежегодно принимают участие в юнармейской военно-спортивной игре "Зарница Поволжья-2022" и демонстрируют достойные результаты. Также военно-патриотические клубы Самарской области 4 года подряд становятся победителями в конкурсе "Лучший военно-патриотический клуб ПФО" общественного проекта Приволжского федерального округа "Герои Отечества". В регионе действуют 639 юнармейских отрядов, а с этого года начал работать созданный прошлой осенью военно-патриотический центр "Авангард". За весенне-летний период для 500 обучающихся в нем были организованы учебные сборы по основам военной службы.

Церемония открытия игры началась с торжественного вноса государственного флага РФ, флагов Оренбургской области и юнармейского движения, переходящего знамени "Зарницы Поволжья-2022". От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников и гостей окружного финала приветствовал помощник полпреда Владимир Колчин.

"Возрождение "Зарницы" в Приволжском федеральном округе дало серьёзный эффект в работе с молодежью, и сегодня это наш самый массовый окружной проект, в нем ежегодно принимает участие более 250 тысяч ребят из всех регионов ПФО. В ближайшие четыре дня вас ждет интересная программа, увлекательные соревнования, интеллектуальные конкурсы и много положительных эмоций. Кто-то из вас примет окончательное решение и определится в выборе профессии — станет защитником Отечества, а кто-то проверит свои навыки и компетенции, в том числе и в командной работе, которые обязательно пригодятся в дальнейшем. Желаю вам честной и конкурентной борьбы, стремления к победе и ярких впечатлений!" — говорится в приветствии полномочного представителя.

Для присутствующих были продемонстрированы хореографические композиции танцевального ансамбля "Щелкунчик", народного ансамбля танца "Ритм" и концертные номера вокального ансамбля "Визави". Также состоялся пролет самолета ИЛ-76 и выступление парашютистов. Завершилась церемония открытия торжественным маршем команд-участниц "Зарницы Поволжья-2022".

Затем для участников игры была организована экскурсия по Оренбургу, включающая посещение выставочного комплекса под открытым небом "Салют, Победа!", где юнармейцы возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь". Завершился первый день "Зарницы" конкурсом "Визитная карточка" команд.
Дальнейшая программа военно-спортивной игры включает 16 видов соревнований, в числе которых — бег, силовая гимнастика, метание гранаты, строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, сборка-разборка макета автомата Калашникова, тактическая игра на местности и другие.

Помимо соревновательной части запланированы профильные выставки, патриотические квесты, профориентационные встречи, культурные мероприятия, познавательные экскурсии по памятным местам Оренбурга.

Военно-спортивная игра "Зарница Поволжья" с 2014 года реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, является одним из самых массовых социально значимых проектов ПФО. Цель проекта — возрождение традиций патриотического воспитания молодёжи путем вовлечения детей и подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, укрепление их физического развития, воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки, высоких морально-психологических качеств, а также подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. К участию в игре допускаются учащиеся общеобразовательных школ, профессиональных училищ, лицеев в возрасте 14-15 лет.

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