Мэрия Самары отказала "Юниверс-Строю" в смене зонирования в 129 квартале

Администрация Самары отказала ООО "Юниверс-Строй" в смене зонирования участка в 129 квартале в границах ул. Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 15 сентября.

Компания просила изменить зону Ц-1 (допускает высотность застройки до 34,3 м) на Ц-1.2 (до 75 м). Мэрия мотивировала отказ внести изменения в Правила землепользования и застройки "отрицательными голосами членов комиссии".

Напомним, в 129 квартале "Юниверс-Строй" достраивал за МЖК "Астра" проблемный дом на ул. Садовой, 256, где было 84 обманутых дольщика. Компания также взялась за достройку проблемной долевки НТЦ "АСД" на ул. Садовой, 277-279.

В 129 квартале "Юниверс-Строй" планирует построить семь секций высотой от 6 до 17 этажей и паркинг на 624 машины.

В ноябре 2021 г. застройщик представил проект застройки квартала на заседании градостроительного совета, а в декабре заявился на публичные слушания. Однако проект не получил поддержки горожан - положительно о нем высказались всего пять человек, еще 64 проголосовали против.