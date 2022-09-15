Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев

Главные адресаты поддержки предприятия — детские образовательные учреждения, определяющие будущее ребят.

Традиция помогать

Нефтеперерабатывающий завод, построенный более 70 лет назад в Куйбышеве, "подарил" городу целый район. Изначально здесь жили заводчане и их семьи, поэтому именно предприятие создавало комфортную инфраструктуру: строило жилые дома, детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и дороги. Сегодня в Куйбышевском районе проживает около 90 тысяч самарцев, лишь три из них — заводчане. Однако и сейчас промышленный гигант продолжает заботиться о благополучии жителей "стошки" — детских и ветеранских организациях, здравоохранении и культуре.

Уроки ответственного отношения

Школы Куйбышевского района имеют солидную историю. К сожалению, это подразумевает не только богатые традиции, но и изношенность зданий. Однако ребята учатся в современных условиях — завод, ежегодно модернизируя свои мощности, помогает шагать в ногу со временем и образовательным учреждениям.

Самарская школа № 140 одна из старейших в Куйбышевском районе — ровесница Победы и Куйбышевского НПЗ. Здесь получают образование более 400 активных детей — есть кадетские классы, классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтерский отряд "Поколение активных", школьный спортивный клуб "Взлет", который готовит ребят к сдаче норм ГТО. Но ремонт спортивного зала здесь ни разу не проводился — до недавнего времени, когда завод взялся решить этот насущный вопрос. Капитальный ремонт произвели основательно: полностью заменили коммуникации, систему отопления, окна, пол и двери. Первого сентября юные спортсмены не узнали раздевалки и зал: в таком "ковать" только золотые значки ГТО!

Очередное преображение к началу учебного года получила и школа № 129. При поддержке предприятия в этом году в школе произведен ремонт внутренних помещений: коридоров и рекреаций, профильных классов, установлен информационный стенд "Сделано из нефти", даже приобретена школьная форма. К этому учебному заведению у завода отношение особое — здесь более 20 лет работают "Роснефть-классы", в которых учатся будущие коллеги нефтепереработчиков. Заводчане делают все, чтобы потенциал ребят раскрылся максимально — от обеспечения их самыми лучшими преподавателями до создания в школе комфортной среды.

Искусство быть рядом

Добрая дружба связывает завод с детской музыкальной школой искусств № 9.

За 40 лет школа выпустила немало учеников, и продолжает воспитывать в ребятах прекрасное — сегодня здесь обучается более 1 300 юных дарований. Завод активно ей в этом помогает: при поддержке промгиганта полностью отремонтировано здание, переданное в 2018 году школе муниципалитетом (раньше учреждение "снимало угол" у СОШ).

Много хороших слов могут сказать в адрес НПЗ и воспитанники детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского. Она ненамного моложе самого завода — ведет свою летопись с 1956 года. Учреждение входит в список 50 лучших музыкальных школ

России, однако до недавних пор ребята учились музыке в довольно невзрачном здании. Завод устранил эту несправедливость, полностью обновив экстерьер храма искусств. А в прошлом году пополнил музыкальный "парк" школы высококлассными инструментами. Аккордеон Weltmeister Achart WN и несколько скрипок помогают юным музыкантам показывать исполнительское мастерство и побеждать в престижных российских и международных конкурсах.

В этом году в подарок от НПЗ получил долгожданный ремонт и Молодежный центр "Диалог" — давний партнер заводчан по волонтерским делам. Нефтепереработчики уверены: в обновленных помещениях работа с детьми и подростками станет еще плодотворнее и созидательнее.