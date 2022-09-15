Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев

Главные адресаты поддержки предприятия — детские образовательные учреждения, определяющие будущее ребят.
Традиция помогать
Нефтеперерабатывающий завод, построенный более 70 лет назад в Куйбышеве, "подарил" городу целый район. Изначально здесь жили заводчане и их семьи, поэтому именно предприятие создавало комфортную инфраструктуру: строило жилые дома, детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и дороги. Сегодня в Куйбышевском районе проживает около 90 тысяч самарцев, лишь три из них — заводчане. Однако и сейчас промышленный гигант продолжает заботиться о благополучии жителей "стошки" — детских и ветеранских организациях, здравоохранении и культуре.
Уроки ответственного отношения
Школы Куйбышевского района имеют солидную историю. К сожалению, это подразумевает не только богатые традиции, но и изношенность зданий. Однако ребята учатся в современных условиях — завод, ежегодно модернизируя свои мощности, помогает шагать в ногу со временем и образовательным учреждениям.
Самарская школа № 140 одна из старейших в Куйбышевском районе — ровесница Победы и Куйбышевского НПЗ. Здесь получают образование более 400 активных детей — есть кадетские классы, классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтерский отряд "Поколение активных", школьный спортивный клуб "Взлет", который готовит ребят к сдаче норм ГТО. Но ремонт спортивного зала здесь ни разу не проводился — до недавнего времени, когда завод взялся решить этот насущный вопрос. Капитальный ремонт произвели основательно: полностью заменили коммуникации, систему отопления, окна, пол и двери. Первого сентября юные спортсмены не узнали раздевалки и зал: в таком "ковать" только золотые значки ГТО!
Очередное преображение к началу учебного года получила и школа № 129. При поддержке предприятия в этом году в школе произведен ремонт внутренних помещений: коридоров и рекреаций, профильных классов, установлен информационный стенд "Сделано из нефти", даже приобретена школьная форма. К этому учебному заведению у завода отношение особое — здесь более 20 лет работают "Роснефть-классы", в которых учатся будущие коллеги нефтепереработчиков. Заводчане делают все, чтобы потенциал ребят раскрылся максимально — от обеспечения их самыми лучшими преподавателями до создания в школе комфортной среды.
Искусство быть рядом
Добрая дружба связывает завод с детской музыкальной школой искусств № 9.
За 40 лет школа выпустила немало учеников, и продолжает воспитывать в ребятах прекрасное — сегодня здесь обучается более 1 300 юных дарований. Завод активно ей в этом помогает: при поддержке промгиганта полностью отремонтировано здание, переданное в 2018 году школе муниципалитетом (раньше учреждение "снимало угол" у СОШ).
Много хороших слов могут сказать в адрес НПЗ и воспитанники детской музыкальной школы имени П. И. Чайковского. Она ненамного моложе самого завода — ведет свою летопись с 1956 года. Учреждение входит в список 50 лучших музыкальных школ
России, однако до недавних пор ребята учились музыке в довольно невзрачном здании. Завод устранил эту несправедливость, полностью обновив экстерьер храма искусств. А в прошлом году пополнил музыкальный "парк" школы высококлассными инструментами. Аккордеон Weltmeister Achart WN и несколько скрипок помогают юным музыкантам показывать исполнительское мастерство и побеждать в престижных российских и международных конкурсах.
В этом году в подарок от НПЗ получил долгожданный ремонт и Молодежный центр "Диалог" — давний партнер заводчан по волонтерским делам. Нефтепереработчики уверены: в обновленных помещениях работа с детьми и подростками станет еще плодотворнее и созидательнее.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!